L’UE organise une campagne de nettoyage de rues à Cotonou

21 Septembre 2019

Cotonou, Bénin, 21 septembre (Infosplusgabon) - La délégation de l’union européenne au Bénin et l’association « Engagement et Action sociale » organisent, samedi à Cotonou, une campagne de nettoyage de rues dans le cadre de la semaine diplomatique du climat.

Dénommée « l’Eco-Running 11 » cette campagne spéciale de nettoyage de rues, qui s’inscrit dans le cadre de la « World Clean Up Day », s'adresse aux populations de Cotonou et des environs et vise à montrer au public, les quantités de déchets générés, et promouvoir les bons comportements à adopter au quotidien pour le climat et la protection de l'environnement.

Le World Clean-Up Day est, rappelle-t-on, un projet du Mouvement civique mondial « Let’s Do It » axé sur la prise de conscience à la prévention de la production de déchets. Cette opération mondiale de ramassage des déchets sauvages mobilisera les populations dans plus de 150 pays du monde entier.

Quant à la semaine diplomatique du climat initiée par la délégation béninoise de l’UE, elle vise à sensibiliser le public au dérèglement climatique, à la nécessité de changer les habitudes néfastes à l’environnement et aux priorités de l’Union européenne (Ue) en matière de lutte contre ce fléau.

Au-delà du ramassage des déchets plastiques, il s’agit surtout de sensibiliser les populations à réduire de façon drastique l’usage des sachets plastiques omniprésents sur les artères des villes et campagnes béninoises, à défaut de le bannir des habitudes.

Au cours de la Semaine de la diplomatie climatique, démarrée jeudi et qui prendra fin le 25 septembre, un accent sera mis sur la participation de la jeunesse à l’action pour le climat.

La lutte contre les impacts du réchauffement climatique s’avère une préoccupation majeure de développement durable et son efficacité implique des actions hardies et surtout un changement d’habitudes vis-à-vis de l’environnement, selon les organisateurs.

Outre la récurrence des sécheresses, vents violents, inondations, érosions et autres perturbations du régime pluviométrique, le réchauffement climatique pourrait engendrer une hausse des températures de 2,6 °C à 3,27°C d’ici 2100, selon les projections, si rien n’est fait.

