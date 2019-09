Le secrétaire général de l'ancien parti au pouvoir en Algérie arrêté

21 Septembre 2019

Alger, Algérie, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le juge d'instruction près le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a ordonné, jeudi, le placement du secrétaire général du Front de libération nationale, Mohamed Djemai, en détention préventive dans l'Etablissement de rééducation et réadaptation d'El-Harrach pour "menace et destruction de documents officiels", ont annoncé des sources médiatiques.

L'accusé, qui a comparu vendredi devant le Procureur de la République, a été déféré devant le juge d'instruction pour des chefs d'accusation liés à des menaces et des insultes, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le Front de libération nationale a dirigé le pays depuis son indépendance en 1962 jusqu'aux dernières manifestations populaires de protestation qui ont contraint le Président Abdelaziz Bouteflika à démissionner, rappelle-t-on.

Le chef d'État-major des armées, homme fort du pays, Gaïd Salah avait récemment demandé à la justice d'accélérer le jugement de tous les présumés impliqués dans des dossiers de corruption. Plusieurs anciens ministres et hauts responsables ont été mis en détention dont Said, le jeune frère du Président Bouteflika, deux anciens Premiers ministres et deux ex-chefs des renseignements.

