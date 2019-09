Une délégation de patrons français attendue lundi au Sénégal

21 Septembre 2019

Paris, France, 21 septembre (Infosplusgabon) – Une délégation d’entreprises du Conseil France-Afrique de l’Ouest de Medef-international se rendra au Sénégal lundi pour rencontrer les dirigeants sénégalais et échanger sur les opportunités pour les entreprises françaises dans ce pays, a-t-on appris de sources officielles dans la capitale française.

Le Sénégal, deuxième économie de l’UEMOA et quatrième économie de la CEDEAO, a souligné le MEDEF-International, présente des projections économiques de croissance bonnes qui tournent aux alentours de 7% en 2019, comme en 2018 et 2017.

Dans ce contexte, a ajouté l’organisation patronale française, les opportunités sont nombreuses pour les entreprises françaises, notamment dans le domaine de l’agriculture (17% de la croissance du PIB), dans l’exploitation future de nouvelles ressources énergétiques (fourniture, équipements, exploitation, modernisation des infrastructures, distribution…) ou bien encore dans le secteur du numérique, dans lequel la coopération avec le France est très forte.

La mission des chefs d’entreprises français, qui intervient quelques mois après la réélection du Président Macky Sall en avril dernier, prévoit notamment des rencontres avec les membres du gouvernement, avec les écosystèmes locaux et des réunions avec les bailleurs de fonds.

Les patrons français auront également des réunions avec la communauté d’affaires française basée au Sénégal, des rencontres avec la communauté d’affaires sénégalaise, des séquences sectorielles et des visites de sites.

La France est le premier investisseur au Sénégal et son premier partenaire commercial avec des échanges commerciaux de l’ordre de 834,2 M€ en 2016 dégageant un excédent en faveur de la France, selon des sources économiques françaises.

Les mêmes sources ont indiqué que la France est le premier investisseur au Sénégal avec plus de 88% du stock d’investissements directs étrangers (IDE) et plus d’une centaine d’entreprises françaises sont implantées dans le pays, générant plus de 12 000 emplois directs.

« En dépit d’un environnement des affaires encore difficile, les perspectives d’investissements sont favorables pour les entreprises françaises. Elles jouent un rôle significatif dans la vitalité économique du pays, assurant un quart du PIB et des recettes fiscales », ont-elles souligné.

La découverte récente d’hydrocarbures (gisements de gaz et pétrole depuis 2014), ont ajouté les mêmes sources, pourrait changer la situation économique du Sénégal dans les prochaines années.

