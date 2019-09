Togo : Accord de prêt de 20 milliards de F CFA de la BOAD pour la construction de la Nationale 17

21 Septembre 2019

Lomé, Togo, 21 septembre (Infosplusgabon) - La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a accordé, jeudi, un prêt d’un montant de 20 milliards de F CFA au Togo en vue de l’aménagement et le bitumage de la Route nationale n°17 (RN17), a-t-on appris de sources proches de l’institution bancaire, ce vendredi à son siège à Lomé.

La construction de la Route Nationale 17 (RN17) qui va de Katchamba à Sadori, longue de 60 km, va permettre de désenclaver ces deux régions du Nord du pays.

Selon les officiels, ce projet de construction va permettre de « maintenir une liaison routière permanente et fluide entre la localité de Katchamba de la région de la Kara et celle de Sadori de la région des Savanes ».

L’objectif, indique-t-on, est entre autres, d’améliorer le niveau de service de la RN17, de diminuer considérablement le temps de parcours sur cette voie (réduction de 66% du temps de parcours sur la route et le coût d’exploitation des véhicules de 66%, estime la BOAD), de désenclaver définitivement toutes les localités situées dans les plaines des rivières Kara, Koumongou, ainsi que du fleuve Oti, de faciliter l’accès des populations aux infrastructures économiques et de promouvoir, dans les zones d’influence des projets, les activités socio-économiques.

Avec ce projet, le financement de l’institution bancaire ouest africaine pour le Togo est porté à 605,4 milliards de F CFA pour tous les secteurs et à 246 milliards de F CFA pour les infrastructures et le transport, estime la BOAD.

Véritable bras financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et basée à Lomé, capitale togolaise, ses actions vont dans les pays membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Son objectif : "promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest par le financement des projets prioritaires de développement".

