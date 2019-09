Burkina Faso : La force Barkhane a participé à une opération de renforcement du camp de Djibo aux côtés des forces armées burkinabè

21 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 21 septembre (Infosplusgabon) - Du vendredi 13 au lundi 16 septembre, la force Barkhane a participé à une opération de renforcement du camp de Djibo (Nord) aux côtés des forces armées burkinabè, a-t-on appris vendredi, du service de communication de l’état-major des armées françaises.

"En l’espace d’un mois, dans la province du Soum, plusieurs postes des forces armées du Burkina Faso ont été la cible de groupes armés terroristes", indique le communiqué qui souligne qu’à la demande des autorités burkinabè et pour sécuriser le Sommet de la CEDEAO à Ouagadougou, un détachement du SGTD1 de la force Barkhane a été mis en place pour soutenir les unités des Forces Armées Nationales du Burkina Faso déployées à Djibo, verrou important entre le Nord du pays et la capitale Ouagadougou.

Ce détachement a été acheminé par deux hélicoptères Chinook CH47 britanniques, dès le 13 septembre, précise la même source, qui ajoute que les soldats français ont immédiatement réalisé un renforcement du dispositif défensif du camp, conjointement avec leurs camarades burkinabè.

"Dans la journée de samedi, une LPA (livraison par air) a été effectuée, ainsi qu’un ravitaillement logistique par CH47. Ces manœuvres aériennes ont fait suite à l’évaluation de la menace locale par les soldats de Barkhane et ont permis d’acheminer des moyens complémentaires destinés à consolider les infrastructures de défense passive", explique la même source.

Après une patrouille conjointe effectuée dans la matinée, les militaires français ont dispensé une instruction dans le cadre du Partenariat Militaire Opérationnel (PMO).

"In fine, cette opération préparée et conduite dans des délais très restreints a permis d’assurer la défense d’un camp stratégique au côté du partenaire burkinabè dans un contexte sensible lié au Sommet de la CEDEAO dédié à la lutte contre le terrorisme", se réjouit l’armée française qui informe que le désengagement du détachement de Barkhane s’est effectué lundi 16 septembre en fin d’après-midi.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon