Maurice : Lancement d’un projet de musée intercontinental de l'esclavage

21 Septembre 2019

Port Louis, Maurice, 21 septembre (Infosplusgabon) - L'île Maurice envisage la construction d'un musée intercontinental de l'esclavage à Aapravasi Ghat, au centre de Port Louis, la capitale, a-t-on appris vendredi.

Le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, s'est rendu sur le site du projet pour faire le point sur les progrès accomplis.

Il a indiqué que lors de la première phase, des travaux de restauration seront effectués pour stocker toutes les données sur la route des esclaves dans l'Océan Indien et pour permettre aux gens d'avoir accès aux informations afin de se familiariser avec l'histoire de Maurice.

Selon lui, le projet qui fait partie des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO "doit également inclure un mécanisme pour préserver ces données".

"J'ai eu plusieurs discussions avec différents chefs d'Etat du Mozambique, de Tanzanie, de Madagascar et du Sénégal pour leur collaboration sur le projet d'établissement de la route des esclaves dans l'Océan Indien en direction de Maurice", a-t-il affirmé.

Un responsable du fonds fiduciaire d’Aapravasi Ghat a déclaré que la création du musée intercontinental de l'esclavage, recommandée par la Commission Vérité et Justice de Port Louis, «aura pour objectif de donner plus de visibilité à l'esclavage et à la traite négrière dans l’Océan indien, de promouvoir l’histoire de l’esclavage et d’insister sur la contribution de la diaspora africaine au développement de la planète".

Le musée aura pour fonctions d'étudier l'esclavage et le commerce des esclaves dans l'Océan Indien ; de rassembler et de conserver des documents et l'histoire orale sur l'esclavage ; de créer et de préserver un catalogue d'objets liés à l'esclavage ; d’organiser une exposition permanente et d’organiser des expositions itinérantes régulières ; et de promouvoir le développement de curricula, la recherche scientifique, ainsi que la production de matériel pédagogique.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon