Bénin : Cinq pays africains dans un programme de redevabilité

19 Septembre 2019

Cotonou, Bénin , 19 septembre (Infosplusgabon) - Cinq pays africains se sont engagés dans un processus de renforcement de la redevabilité de leur gestion, à travers une formation sur la redevabilité dans la planification du développement en Afrique, organisée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Le Bénin pour le compte de l’Afrique de l’Ouest, le Kenya pour l’Afrique de l’Est, le Cameroun pour l’Afrique centrale, l’Egypte pour l’Afrique du Nord et la Zambie pour l’Afrique australe, sont les cinq pays pilotes du projet sur le "Renforcement des capacités des gouvernements africains à intégrer la redevabilité dans le développement national ", de la 10ème tranche du Projet du compte de développement des Nations Unies, a expliqué, le Pr Sylvain Boko, conseiller principal de la CEA, chargé des questions de la planification et de la statistique.

« Ces pays sont d’abord ceux avec lesquels nous avons déjà des rapports de coopération dans le domaine de la planification et qui ont aussi accepté de collaborer avec nous dans le cadre de ce projet. Nous nous sommes également rapprochés de ces pays pour savoir si ce projet est d’utilité pour eux », a indiqué M. Boko, expliquant que le choix des pays pilotes a également pris en compte la représentation linguistique (francophone, anglophone et arabophone).

Evidemment, souligne-t-il, «nous avons voulu avoir une représentation des pays qui sont à différent niveau de la planification sur le continent et qui peuvent apporter quelque chose de nouveau en termes de pratique au reste du continent ».

Pour l’expert, l’objectif final du programme est de pouvoir mettre à la disposition du reste du continent, les outils qui seront développés à travers ce projet, des outils qui permettent de formuler les indicateurs, élaborer des champs d’actions et qui intègrent une approche basée sur les résultats, pour enfin les généraliser au reste du continent.

Démarrée par l’Egypte, la formation des agents dans le cadre du projet se tient actuellement au Bénin et se poursuivra, les prochains jours, au Cameroun, en Zambie et au Kenya. Elle regroupe des agents de la planification, des agents des statistiques, des partenaires, des représentants des organisations de la Société civile, des organisations du secteur privé sur le thème : « Renforcement des capacités des gouvernements africains pour l'intégration de la redevabilité dans la planification nationale du développement ».

Elle vise à améliorer la capacité technique des agents de planification et de statistiques dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration de la redevabilité dans la planification nationale.

Il est attendu qu’elle renforce la capacité des institutions nationales de planification à élaborer, adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale d'intégration des cadres de redevabilité.

Elle permettra également de renforcer les capacités desdites institutions à collecter, compiler, produire et utiliser des données pour suivre et évaluer l'intégration des cadres de redevabilité et de l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes dans les processus de planification.

Plusieurs thèmes sont abordés au cours de cette formation, il s’agit, entre autres, de : « La redevabilité dans la planification du développement », « l’évaluation des politiques publiques comme outil de gestion du développent national axé sur la redevabilité », l’évaluation de l’impact des programmes et projets de développement », « l’aperçu général de la planification stratégique », « la planification sectorielle », la planification décentralisée », et « la planification et la budgétisation pour le développement durable ».

Le projet vise, entre autres défis à relever, les capacités de ces institutions dans les cinq pays pilotes avant d’être généralisé sur tout le continent.

