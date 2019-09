L’Allemagne appuie la décentralisation au Togo pour un montant de 5 milliards de F CFA

19 Septembre 2019

Lomé, Togo, 19 septembre (Infosplusgabon) - L’Allemagne a octroyé, mercredi au Togo, un montant de 8 millions d’euros, soit environ 5 milliards de F CFA pour l’appui financier à la décentralisation, dans le cadre de la troisième phase du Programme d’appui à la décentralisation (PAD 3), a-t-on noté , ce jeudi à Lomé.

Ce financement, un don de la coopération allemande à travers la banque allemande de développement, KFW (Kredietanstalt für Wiederaufbau, en allemand), est destiné à la construction des mairies dans les nouvelles communes, suite aux élections locales du 30 juin dernier.

L’Ambassadeur d’Allemagne au Togo, Matthias Veltin, qui déclare que « la décentralisation fait partie des pôles prioritaires de la coopération germano-togolaise», lors de la cérémonie de signature, est formel : « nous souhaitons tous que cet approfondissement de la décentralisation se matérialise par une amélioration des prestations des services au profit des populations à la base ».

Les nouveaux défis à relever, a souligné l’ambassadeur est, entre autres, l’amélioration du financement des collectivités territoriales avec l’opérationnalisation du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT) ; la formation des élus locaux et le renforcement des services techniques déconcentrés pour mieux accompagner les communes ; le renforcement de la participation citoyenne, surtout des femmes ; la poursuite rapide de la mise en place de la pyramide juridique et institutionnelle dans l’objectif de transférer des compétences et des ressources aux communes.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, qui représentait le gouvernement se réjouit de cet appui. « Le projet dont vous venez d’approuver le financement cadre avec la vision du gouvernement dont l’action porte, notamment, sur l’enracinement de la démocratie à la base. C’est une voie privilégiée pour réaliser le réapprentissage de la citoyenneté ».

Depuis 2012, rappelle-t-on, l’Allemagne a accordé environ 47 millions d’euros, soit environ 30,8 milliards de F CFA au processus de la décentralisation au Togo.

Pour ce qui concerne la coopération dans sa globalité, (l’Allemagne, à travers la Banque allemande de développement et les autres services de coopération), elle concerne prioritairement trois axes : la formation professionnelle et technique, ainsi que l’emploi des jeunes, la santé, le développement rural y compris l’agriculture, la décentralisation et la gouvernance.

