JOJ 2022 : La France va mettre son savoir-faire en organisations d’évènements sportifs à la disposition du Sénégal

19 Septembre 2019

Dakar, Sénégal, 19 septembre (Infosplusgabon) - Le Comité d’organisation des 4èmes Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus en 2022 au Sénégal a signé, cette semaine, une convention de partenariat avec son homologue des Jeux olympiques de Paris 2026.

C’était en marge de la visite à Dakar de la ministre française des Sports, Mme Roxana Maracineanu qui a d’ailleurs assisté à la cérémonie et en présence de Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de Développement (AFP).

C’était l’occasion pour Mamadou Diagna Ndiaye, le président du Comité national olympique et sportif du Sénégal (CNOSS), de réaffirmer la détermination de son pays à faire de ces JOJ « un modèle de réussite sportive d'olympisme qui fera référence ». Et cette convention ainsi signée résulte, selon lui, d’une « volonté forte et assumée » des deux parties de cheminer ensemble, et de « faciliter le partage des acquis et créer les synergies qui produisent des effets et impacts durables ».

Conviction partagée par l’ancien champion olympique d’aviron, Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des JO (Cojo) « Paris 2024 ». Il a promis de mobiliser « le savoir-faire français en organisation d’événements sportifs » au profit du Sénégal et dans la perspective des JOJ 2022. C’est ainsi qu’une « Equipe France » composée d’acteurs comme l’AFD et conduite par le Cojo « Paris 2024 » accompagnera la partie sénégalaise dans la préparation et l’organisation de cet évènement qui se déroulera, pour la première fois, en Afrique. Une collaboration que le président du Cnoss, Diagna Ndiaye, espère « efficace (et) qui s’inscrit dans la durée ».

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon