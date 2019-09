Le Niger « condamne fermement » les attaques sur des sites pétroliers saoudiens

19 Septembre 2019

Niamey, Niger, 19 septembre (Infosplusgabon) – Le Niger «condamne fermement» « les attaques terroristes » perpétrées le 14 septembre dernier sur des infrastructures civiles et sites pétroliers du Royaume d’Arabie Saoudite.

Dans un message de soutien et de solidarité adressé, à Sa Majesté Salman Bin Abdelaziz al-Saoud, Roi d’Arabie Saoudite, le président nigérien écrit : « Le 14 septembre 2019, le Royaume d’Arabie Saoudite a été la cible d’attaques de grande ampleur avec les frappes de drones contre des zones civiles et des infrastructures, notamment sur les sites de production pétrolière d’Abqaiq et de Khurais, appartenant à votre compagnie nationale ARAMCO ».

« Le Niger condamne fermement cette attaque qui complique davantage la situation de tension dans la région avec des risques persistants sur l’économie mondiale, et apporte son soutien et sa solidarité à Votre Majesté pour ses initiatives en faveur de la paix et du Développement mondial ».

Le Président Issoufou « salue le sens de responsabilité et de la retenue du Roi Salman Bin Abdelaziz al-Saoud qui a permis « d’épargner à la région du golfe des tragédies inutiles ». Le président nigérien espère que cette fois encore, l’Arabie Saoudite « saura apporter les solutions qu’il convient à cette attaque grave et injustifiable ».

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon