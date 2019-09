La Gambie et le PNUD signent un accord relatif à un projet de gestion de l'environnement d'un montant de 2 millions de dollars US

19 Septembre 2019

Banjul, Gambie, 19 septembre (Infosplusgabon) - La Gambie et le Bureau-pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Banjul, ont signé un accord portant sur un projet de mécanisme environnemental d'un montant de 2 millions de dollars US.

Selon un communiqué transmis jeudi, le représentant du PNUD, le Dr Aissata De et le secrétaire général et chef de la Fonction publique de la Gambie, Muhammed Jallow, ont paraphé le document de projet.

Le mécanisme pour l’environnement est destiné à fournir à la Gambie l’assistance technique et financière nécessaire pour réduire les risques posés par un groupe de liquides huileux et de produits chimiques solides fabriqués par l’homme, connus sous le nom de PCB (polybiphényles chlorés) et de polluants organiques persistants non intentionnels (U-POPS) à la santé humaine et à l'environnement.

Jallow a déclaré que personne ne peut sous-estimer l'importance de l'environnement pour le développement de la Gambie.

Une grande majorité de la population dépend des ressources fluviales et marines pour sa subsistance. Par conséquent, la contamination des eaux aura de graves conséquences sur les populations urbaines et rurales.

Le directeur exécutif de l'Agence nationale pour l'environnement (NEA), Dodou Trawally, a expliqué que le projet comprendra l'identification et l'élimination de 75 tonnes d'équipements et de déchets contaminés par les PCB, ainsi que la réduction des U-POPS grâce à l'amélioration des pratiques de gestion des déchets et la réduction de l’incinération à l'air libre des déchets.

Le représentant résident du PNUD a déclaré que l'environnement est l'une des priorités et l’un des domaines d'intervention clés en termes de proximité avec la population pour le PNUD.

«Nous connaissons tous l'impact et l'importance de l'environnement sur notre vie quotidienne et sur le développement en général. Ce projet est une action de plus, car nous entretenons un partenariat de longue date entre l'Agence nationale de l'environnement, le ministère de l'Environnement et le gouvernement », a-t-elle déclaré, tout en remerciant tous les collaborateurs avec lesquels le PNUD travaille dans le domaine de l’environnement et les populations pour l’appropriation de ces projets.

La NEA est le partenaire d'exécution du gouvernement, tandis que le Bureau- pays du PNUD est l'agence de mise en œuvre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour ce projet.

