Maurice : Des prisonniers formés à l’entreprenariat

19 Septembre 2019

Melrose, Maurice, 19 septembre (Infosplusgabon) - L'administration pénitentiaire de Maurice et SME Maurice SA ont lancé, jeudi, un plan de développement destiné aux détenus, s'inscrivant dans le cadre du programme relatif à l'entrepreneuriat social, afin de les doter des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour créer leur propre entreprise à l'issue de leurs peines.

A la prison Eastern High Security de Melrose, une vingtaine de détenus et trois agents pénitentiaires suivent actuellement une formation de 10 semaines portant sur la création d’une start-up, la gestion, le marketing, la comptabilité, les ressources humaines et le plan de préparation des activités dans plusieurs domaines, notamment ceux de l'agriculture, de la boulangerie, de la pâtisserie et de l'artisanat.

Le ministre des Entreprises et des Coopératives, Sunil Bholah, a déclaré que l'objectif de ce programme est d'expliquer aux détenus les modalités de création d'une start-up et la préparation opérationnelle, ainsi que de les soutenir et de les encourager à devenir des entrepreneurs.

«La formation vise à aider les détenus à identifier les opportunités pouvant être développées dans des projets sociaux innovants. Elle offre de nouvelles opportunités passionnantes et encourage l'indépendance et l'esprit d'entreprise tout en résolvant les problèmes sociaux », a-t-il souligné.

Selon lui, les détenus ont souvent des difficultés à trouver un emploi après leur séjour carcéral, ajoutant que cela les aidera à se réinsérer dans la société en devenant autonomes et financièrement indépendants.

"De telles initiatives sont essentielles pour améliorer les chances des détenus dans la vie, de manière à leur permettre de mener une vie normale à l'issue de leur peine", a ajouté M. Bholah.

