Le nouveau président de FIBA accueilli mercredi à Bamako

Bamako, Mali, 19 septembre (Infosplusgabon) - Elu le 29 août dernier en Chine à la tête de FIBA-Monde, instance dirigeante du basket-ball mondial, l’ancien président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ancien patron de FIBA-Afrique, Hamane Niang, a été accueilli avec tous les honneurs à son arrivée, mercredi, après midi, à l’Aéroport international Président Modibo Keïta-Sénou, a-t-on constaté sur place.

A sa sortie d’avion, le nouveau patron du basket-ball mondial a été accueilli par le ministre malien de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré et d'une foule nombreuse.

S'adressant à la presse sportive, l’ancien président de la FMBB et de FIBA-Afrique, a témoigné sa gratitude au président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, au Premier ministre, Boubou Cissé, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré, à l’ensemble des membres du gouvernement malien, à toutes les Maliennes et à tous les Maliens pour leur soutien ainsi que les membres de FIBA-Afrique.

"Notre pays a été magnifié à travers mon élection à la tête de FIBA-Monde, c’est un grand honneur et une fierté pour moi", soulignera Hamane Niane, pour qui, le basket-ball doit être un ascenseur social.

Il s'est dit persuadé qu’à travers le sport, on peut résoudre beaucoup de problèmes. "Quand les jeunes se fréquentent en dehors des frontières, ils ne vont jamais tirer les uns sur les autres", a souligné Hamane Niane qui est le premier Malien à diriger une instance sportive mondiale.

