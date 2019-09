Le traitement par chimiothérapie des cancers féminins sera gratuit au Sénégal à partir du 1er octobre

19 Septembre 2019

Dakar, Sénégal, 19 septembre (Infosplusgabon) – Le traitement par chimiothérapie des cancers féminins sera gratuit dans toutes les structures de santé publique du Sénégal à partir du 1er octobre prochain, annonce un communiqué du conseil des ministres transmis mercredi soir.

Cette mesure concerne particulièrement les cancers du col de l’utérus et du sein qui constituent au Sénégal la deuxième et la troisième cause de décès chez les femmes, après celui du foie.

«Il s’agit là d’une mesure de haute portée sociale et sanitaire en faveur de la femme sénégalaise", souligne le gouvernement qui satisfait ainsi une vielle demande de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA).

Dans le cadre du renforcement de la prise en charge des différents cancers féminins, le gouvernement a récemment signé avec la République de Corée un financement relatif à la construction du Centre national d’Oncologie de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l’Est de Dakar.

Il y a un an, l’Etat du Sénégal a introduit le vaccin contre le cancer du col de l’utérus dans le programme élargi de vaccination (PEV) et ambitionne de faire vacciner chaque année 95.000 filles âgées de 9 ans contre cette maladie.

