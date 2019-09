Signature entre la RDC et la Belgique des memorendums d’entente sur la diplomatie, la défense et la coopération

17 Septembre 2019

Bruxelles, Belgique, 17 septembre (Infosplusgabon) - Arrivé lundi à Bruxelles pour une visite officielle de 4 jours en Belgique, le président congolais, Félix Tshisekedi, a été reçu, mardi au Palais d’Egmont, par le Premier ministre belge, Charles Michel, entouré du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders et du ministre de la Coopération, Alexander DE Croo.

Après l’accueil dans la cour du Palais et les honneurs militaires durant lesquels ont été exécutés l’hymne national congolais, le « Debout congolais », et l’hymne national belge « la Brabançonne », les personnalités belges et congolaises ont tenu une séance de travail, à l’issue de laquelle, il a été procédé à la signature de mémorandums d’entente sur la diplomatie, la défense et la coopération.

Les documents ont été signés par la ministre d’Etat congolaise en charge des affaires étrangères, Mme Marie Ntumba Nzeza (UDPS), et coté belge, par Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères et de la Défense, et Alexander de Croo, ministre de la Coopération au développement.

Avant la signature des documents, un fonctionnaire belge a prévenu les journalistes qu’au terme de la signature, il n’y aurait aucune déclaration, ni conférence de presse.

A l’issue de la cérémonie, le président congolais s’est rendu au Palais royal où il a été reçu par le Roi, avant une photo regroupant, le roi Philippe, la Reine Mathilde, Félix Tshisekedi et son épouse née Denise Nyakuru.

Alors que se déroulait au Palais d’Egmont la cérémonie de signature des mémorandums d’entente, plus de 200 Congolais manifestaient loin dans une rue adjacente, tenus à distance par la police belge, derrière des barrières métalliques.

La foule de manifestants congolais grossissaient au fur et à mesure que d’autres Congolais venus du quartier Matonge, très proche, venaient s’y joindre.

La foule agitait des pancartes et chantaient contre Félix Tshisekdi traité d’usurpateur.

Aucune pancarte ne portait le nom d’un parti politique à l’exception du parti APareco de Honoré Nganda, qui fut ministre de la Défense sous le régime de Mobutu.

Des pancartes à l’effigie de Paul Kagame, traité de Hitler étaient présentées avec le texte, « le Congo sous occupation rwandaise ».

