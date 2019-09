Le général américain commandant de l'Africom, Stephen J. Townbsend reçu par le président malien IBK

17 Septembre 2019

Bamako, Mali, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a reçu en audience, lundi après-midi à Bamako, le général américain, Stephen J.Townsend, 5e commandant du commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), annonce un communiqué de la présidence malienne transmis, mardi.

Nommé à ce poste, le 26 juillet 2019, le général américain accompagné par l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Dennis B. Hankins, était venu échanger avec Ibrahim Boubacar Kéita, sur la lutte contre le terrorisme, le leadership régional et la coopération sécuritaire entre le Mali et les États-Unis.

À sa sortie d'audience, le général Stephen J. Townsend, a dit que "le commandement des États-Unis pour l’Afrique continuera d’appuyer les efforts internationaux visant à réduire la capacité des organisations extrémistes violentes au Mali, de mener des attaques violentes et de perturber et de neutraliser leurs réseaux".

Entre autres axes de renforcement de la coopération Mali-Etats Unis, le général Stephen, a évoqué l’assistance et les appuis de son pays aux Nations Unies, aux forces armées et de sécurité du Mali, mais également à la force française Barkhane et à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), et au G5-Sahel.

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon