Tunisie : Kais Saied et Nabil Karoui officiellement qualifiés au 2è tour de la présidentielle

17 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 17 septembre (Infosplusgabon) - L’Instance électorale tunisienne a proclamé, mardi, les résultats préliminaires officiels du premier tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulée, dimanche dernier, qui consacrent la victoire du candidat indépendant, Kais Saied et du magnat des médias emprisonné, Nabil Karoui ayant obtenu le plus grand nombre de voix des plus de 3, 370 millions de suffrages exprimés.

Le premier a obtenu plus de 600.000 voix, soit 18,4% des suffrages et le second a été crédité de plus 525.500 voix, soit un taux de 15,6%. Les deux sont de ce fait qualifiés au deuxième tour.

Celui-ci aura lieu, soit le 29 septembre au cas où aucun recours n’est déposé, soit le 6 octobre qui coïncidera avec les élections législatives, soit le 13 octobre, a précisé le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun.

Les deux vainqueurs qui ont créé la surprise, selon les observateurs, ont damé le pion aux favoris potentiels, à savoir le candidat du parti islamiste Ennahdha, Abdelfattah Mourou est venu en troisième position avec plus de 434 500 voix (12,9%), l’ancien ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi qui s’est présenté comme indépendant, quatrième avec près de 362.000 voix (10,7%) et le Premier ministre, Youssef Chahed classé cinquième avec plus de 249.000 voix (7,4%).

Selon le président de l’ISIE, le taux de participation définitif est de 49%, contre 45% annoncé à la fermeture des bureaux de vote dimanche.

Répondant aux questions des journalistes, Baffoun a déclaré que l’instance s’est assurée après examen, que les infractions recensées au cours de la campagne électorale et du jour du silence électoral précédant le vote, ne sont pas de nature à “changer la volonté des électeurs et partant, à avoir un impact sur les résultats”.

Interpellé sur le cas du candidat incarcéré, Nabil Karoui qui n’a pas été autorisé à participer à la campagne électorale durant le premier tour, Baffoun a dit que l’instance électorale entend faire en sorte qu’il bénéficie de son droit et va adresser une nouvelle demande aux autorités judiciaires pour qu’elles lui accordent l’opportunité de s’adresser aux électeurs.

Il a, par ailleurs, nié que l’instance électorale ait subi des pressions. “Il n’y a pas eu d’interférences, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur du pays, car l’ISIE comme son nom l’indique et conformément à son statut, est une institution constitutionnelle qui jouit de l’autonomie financière et administrative et est attachée à son indépendance et à sa neutralité”, a-t-il assuré.

