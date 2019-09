Niger : Ouverture à Niamey de la 2ème Edition du Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail (FISST)

17 Septembre 2019

Niamey, Niger, 17 septembre (Infosplusgabon) – La 2ème Edition du Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail (FISST) s’est ouverte, mardi Niamey, sous le thème : ‘’Prévention, productivité et développement durable’’.

Organisé par Afrik PrEvent, le Centre de médecine du Travail du Niger (CMT-Niger) et l’association de la Société Nigérienne de Médecine du Travail (SONIMET), ce forum a, pour entre autres objectifs, d’offrir une plateforme d’échanges sur la question de la sécurité et de la santé au travail, rassembler des acteurs économiques souhaitant s’engager dans une démarche visant à promouvoir la maîtrise des risques en milieu professionnel et favoriser les échanges d’expérience entre les acteurs économiques.

Ouvrant les travaux de ce forum, le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini a formulé le vœu que le forum soit une occasion pour proposer un système pour renforcer la qualité de la sécurité dans le travail, de proposer des outils et des solutions de prévention des risques professionnels, d’identifier les éventuels difficultés et obstacles à la promotion, de renforcer nos valeurs morales et le respect de l’éthique.

Brigi Rafini a rappelé que le Niger a ratifié les trois conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en matière de santé et de sécurité au travail, notamment celle 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, la convention 161 sur le service de santé au travail et la convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.

‘’Tous les ministères partenaires attendent beaucoup de vos travaux, ce qui me permettra de mieux penser aux politiques de prévention, de mieux dialoguer avec les différents partenaires sociaux et veiller à l’application des règles de profession et de sécurité …’’, a déclaré M. Brigi Rafini.

