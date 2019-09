Le Maroc et l'Équateur veulent renforcer leurs relations commerciales et politiques

17 Septembre 2019

Rabat, Maroc, 17 septembre (Infosplusgabon) - La secrétaire d’État marocaine chargée du commerce extérieur, Rkiya Eddarhem et le vice-ministre équatorien des Relations extérieures, de l’Intégration régionale et de la Coopération internationale, Andres Teran, ont examiné, lundi à Rabat, les moyens à même de renforcer les échanges commerciaux et les relations politiques entre le Maroc et l'Équateur.

Les deux parties ont fait part de leur détermination à raffermir leurs relations de coopération, notamment dans le domaine du commerce et de l'investissement, indique un communiqué officiel publié à l'issue de la rencontre.

Mme Edderham a souligné, à cette occasion, que la visite du responsable équatorien traduit la volonté de ce pays de renforcer ses relations avec le Maroc dans les domaines politique et économique. Elle a qualifié d'historiques les relations entre les deux pays qui remontent en 1966, plaidant en faveur d'un "rapprochement" économique, eu égard aux énormes potentialités dont regorgent le Maroc et l'Equateur.

Le vice-ministre équatorien des Relations extérieures, de l’Intégration régionale et de la Coopération internationale a, pour sa part, indiqué que les discussions étaient "très productives" et fructueuses sur la voie d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec le Royaume du Maroc, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Le responsable équatorien, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, a relevé que la réunion était aussi une occasion de mettre en exergue les relations "étroites" entre le Maroc et l'Équateur, faisant part de la volonté commune des deux pays de resserrer leurs relations et d'élargir leurs domaines de coopération.

