Le Maroc élu vice-président de la 63éme Conférence générale de l'AIEA

17 Septembre 2019

Vienne, Autriche, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le Maroc a été élu, lundi à Vienne, à la vice-présidence de la 63ème Conférence générale de l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en tant que représentant du continent africain.

Le Mexique a été élu pour assurer la présidence de la Conférence générale de l'AIEA, qui est l'organe suprême chargé de la formulation et de la mise en œuvre des politiques de l'agence.

Les autres vice-présidents sont les États-unis représentant l'Amérique, le Costa Rica pour l'Amérique latine, la Hollande pour l'Europe occidentale, la Malaisie pour les pays du Sud-Est de l'Asie, l'Iran pour le Moyen-Orient et les Philippines assurant la présidence du comité général de la Conférence.

Au cours de cette conférence, les responsables étatiques et les représentants de l’AIEA examineront diverses questions liées notamment à la sécurité nucléaire et radiologique, au renforcement des activités de l’AIEA dans les domaines des sciences et des technologies nucléaires et aux activités de coopération technique de l'agence.

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon