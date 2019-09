Une délégation de l'Association des municipalités de Libye en visite au Maroc

17 Septembre 2019

Rabat Maroc, 17 septembre (Infosplusgabon) - Une délégation de l’Association nationale des municipalités de Libye s’est informée, lundi à Rabat, sur les différents programmes de coopération de l'organisation des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique), notamment ceux en relation avec l’accompagnement et la consolidation des capacités des collectivités territoriales.

La visite de l’Association nationale des municipalités de Libye au Maroc s’inscrit dans le cadre d'un voyage d’étude qu’elle effectue du 13 au 21 septembre, signale-t-on.

Cette délégation, composée des Maires des Municipalités de Zlitne, Zintan, Azawya Sud, Al Bawaniss et Daraj a suivi plusieurs exposés axés sur les activités de l'organisation des CGLU Afrique, basée à Rabat, tout en faisant connaissance de la procédure pour y adhérer et les différents avantages qu’elle présente à ses membres.

S'exprimant à cette occasion, le président de l’Assemblée générale de l’Association nationale des municipalités de Libye, Hussein Khalefah Edawadi, a affirmé que cette visite s’inscrit dans la continuité de l’adhésion des membres de l’association libyenne aux CGLU Afrique et vise à connaître davantage la procédure d’adhésion.

A l'intention de la presse, ce voyage, a-t-il poursuivi, s’assigne également pour objectifs la découverte des différents programmes de coopération proposés par les CGLU Afrique, ainsi que la consolidation des relations avec les collectivités territoriales africaines, marocaines en l’occurrence.

De son côté, la directrice de l'Académie africaine des Collectivités territoriales (ALGA) au sein de l’organisation des CGLU Afrique, Najat Zarrouk, a indiqué que cette visite se veut pour objectif de prendre connaissance de la vision et des activités et des programmes de l’organisation CGLU Afrique et s’inscrit dans le cadre de l'initiative de Nicosie, qui vise à soutenir les municipalités libyennes. Elle a ajouté que le voyage de la délégation libyenne aspire également à découvrir l’expérience marocaine en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement territorial en Afrique, afin de mettre en avant les besoins des municipalités libyennes.

Durant une semaine, la Délégation prendra part à des rencontres de travail et d’échange à Rabat et à Ifrane, auprès des partenaires des CGLU Afrique associés, dont l’Institution du Médiateur, du Ministère de l’Intérieur, du Secrétariat d’Etat chargé de l’Habitat, de l’Association des Régions du Maroc, de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils préfectoraux et provinciaux, de l’Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC) et de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.

La visite de la délégation libyenne constitue, selon les organisateurs, une opportunité de renforcer les liens de coopération, de partenariat et de solidarité avec les élus locaux et les chargés de la gestion territoriale de ce pays.

Iil s'agit également d'une occasion propice pour déterminer les priorités, les attentes et les besoins des Municipalités libyennes particulièrement en matière d’apprentissage, de formation et de renforcement des capacités pour permettre à l’Académie africaine des Collectivités territoriales (ALGA) des CGLU Afrique d’y répondre.

