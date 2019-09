Nigeria : Le taux d'inflation du pays a baissé à hauteur de 0, 06 points de pourcentage en août 2019

17 Septembre 2019

Abuja, Nigeria, 17 septembre (Infosplusgabon) - L'inflation au Nigeria a connu un ralentissement pour le troisième mois consécutif en août 2019, d'après le bureau national des statistiques du Nigeria (NBS).

Dans son dernier rapport publié, ce mardi, le NBS a indiqué que le taux d'inflation de la première puissance économique africaine a chuté de 11,08% en juillet, jusqu'à atteindre 11,02% au mois d'août 2019.

L'inflation a ainsi baissé et atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois ans, au mois d'août passé, et ceci à cause du ralentissement de la flambée des prix des denrées alimentaires.

Les chiffres publiés par le bureau national des statistiques du Nigeria (NBS) ont révélé que les prix à la consommation ont augmenté de l'ordre de 11,08% au mois de juillet 2019, par rapport à leur taux de 11,02%, enregistré l'année dernière.

Selon toujours le rapport du NBS, l'inflation a connu une baisse annuelle à hauteur de 0,06 points de pourcentage, soit un taux plus bas que ceux des 11,08% enregistré au mois de juillet et du 11,22%, pour le mois de juin 2019.

De manière similaire, l'inflation des prix des denrées alimentaires a baissé de 13,39% à 13,17%, tandis que l'inflation de base a atteint le niveau de 8,68% au mois d'août 2019, par rapport à son taux de 8,80% enregistré au mois de juillet 2019.

Le Bureau national des statistiques du Nigeria a, en outre, informé que le taux d'inflation de 11,02% du mois d'août 2019, représentait une baisse de l'ordre de 0,06% de pourcentage par an.

La baisse du taux d'inflation du Nigeria, d'après le NBS, a continué tout au long du mois d'août, en dépit de plusieurs annonces faites concernant les restrictions sur les importations de quelques articles alimentaires, le salaire minimum, et la récente fermeture des frontières.

En ce qui concerne l'impact de la fermeture des frontières sur les prix à la consommation, le NBS a déclaré qu'il est peu probable que l'inflation soit affectée de manière significative par une telle chose, puisque la fermeture n'a duré que 11 jours sur les 31 jours de la période de référence du mois d'août.

Le dernier ralentissement de l'inflation au Nigeria suggère, selon certains analystes, une amélioration potentielle des activités économiques, puisqu’une chute de l'inflation peut conduire à une hausse de la consommation économique.

Les revenus des entreprises peuvent également s'améliorer puisque les demandes collectives vont connaître une hausse. Pour les populations, cette baisse, d'après les analystes, signifie une amélioration de leur pouvoir d'achat pour l'acquisition des biens et services et l'amélioration de leur capacité à acheter plus avec le même niveau de revenu.

Pour les décideurs politiques, la chute de l'inflation renforce les récentes mesures politiques prises et visant à porter le taux d'inflation du Nigeria à un seul chiffre.

