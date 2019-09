Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est en conclave à Libreville

17 Septembre 2019

Libreville, Gabon, 17 septembre (Infosplusgabon) - La capitale gabonaise, Libreville, accueille du 17 au 19 septembre à Libreville, la 22e session du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) avec l’appui de l’Union Européenne (UE), a-t-on constaté ce mardi.

Le Copace est une organisation régionale des pêches, créée en 1967 en vertu de l’article VI-2 de l’acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Elle œuvre pour encourager l’utilisation durable des ressources marines vivantes dans une zone du globe particulièrement productive incluant 21 Etats côtiers africains du Maroc jusqu’à l’Angola, ainsi que plusieurs autres Etats membres et membres associés pêchant ou effectuant des recherches dans la région relevant du mandat du Comité.

A l’issue de cette rencontre, les participants formuleront des recommandations pour renforcer la gestion durable des pêches, basées principalement sur les évidences scientifiques et en conformité avec les engagements pris par la communauté internationale sur les Objectifs de Développement Durable, notamment l’ODD 14 concernant la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines.

