Le Soudan et l'Erythrée vont coopérer dans les domaines économique et militaire

17 Septembre 2019

Khartoum, Soudan, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le Soudan et l'Erythrée sont tombés d'accord pour reprendre leur coopération étroite dans les domaines de la défense et de l'économie et de respecter la souveraineté nationale de leurs Etats respectifs.

Au terme d'une visite de deux jours à Khartoum du président érythréen Issayas Afwerki, un communiqué conjoint publié par les deux pays à Khartoum et à Asmara déclare que les deux pays sont d'accord pour promouvoir leur coopération dans les domaines militaires, notamment terrestre, aérien et maritime, les industries de la défense, la formation et les services médicaux.

Selon le communiqué, ils entendent également renforcer leur coopération dans les domaines économiques, notamment le commerce, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, les mines, l'élevage et les pêches.

A Khartoum, le président Afwerki a rencontré le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des Forces armées soudanaises, le général de corps d'armée Abdul Fattah Al-Burhan, et a discuté avec lui de questions d'intérêt commun relatives à la politique et la sécurité.

"Cette visite était dominée par un esprit de fraternité et une discussion constructive sur des questions présentant un intérêt commun, qui traduisait la volonté des deux pays d'élargir leur coopération basée sur des relations historiques entre les peuples du Soudan et de l'Erythrée" a dit le communiqué conjoint.

Il indique que le président Afewrki a exprimé le souhait de voir le peuple et le gouvernement du Soudan dépasser cette période de transition avec succès.

Selon le général de corps d'armée Burhan, cette visite était "historique". Il a émis des voeux de prospérité pour l'Erythrée, un pays voisin.

