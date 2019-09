Le Professeur Sylvain Boko de la CEA énumère les opportunités de la planification au Bénin

17 Septembre 2019

Cotonou, Bénin, 17 septembre (Infosplusgabon)- Le Professeur Sylvain BOKO de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) énumère les opportunités du système de planification au Bénin dans le cadre de l’atelier sur la redevabilité dans la planification du développement en Afrique, organisée par son institution à Cotonou.

Faisant un focus sur le cas du Bénin dans le cadre de cet atelier qui porte sur le thème « Renforcement des capacités des gouvernements africains pour l'intégration de la redevabilité dans la planification nationale du développement », M. Boko s’est réjoui de la disponibilité de la société civile béninoise pour maintenir un état permanent de veille citoyenne, et a salué l’existence de dispositions constitutionnelles en faveur de la planification locale.

Des institutions de la planification du développement local ont été mises en place en 2003 au Bénin où est effective l’opérationnalisation des Objectifs du développement durable.

L’existence d’appui budgétaire des partenaires techniques et financiers pour les activités statistiques, l’adhésion à l'initiative « Open data » et la mise en place du « Data portal » de la Banque africaine de développement accessible sur le site internet de l'Institut national de statistique et d’analyse économique (INSAE), sont autant d’opportunités relevées par Pr Boko.

Il déplore cependant la faible utilisation des données pour la prise de décision, la non-disponibilité des données en temps opportun, l’inexistence d’un système de gestion des informations sur l’aide au développement et la faible intégration de la notion de redevabilité dans l’enseignement professionnel.

Le faible financement des activités de la statistique, l’insuffisance de ressources humaines et matérielles, l’inexistence de données dans certains secteurs clés, le faible partenariat entre les producteurs et les utilisateurs, l’absence d'une politique de communication et de diffusion des données, sont autant de faiblesses du système béninois de planification.

Si rien n’est fait, le pays pourrait être confronté à une fragilité aux plans économique et social, a fait remarquer l’expert qui craint une menace sur la sécurisation du financement des activités statistiques, un risque d’externalisation des activités statistiques (en raison de la diminution progressive des cadres) de l’INSAE.

La formation qui prend fin jeudi, entre dans le cadre du projet sur le " Renforcement des capacités des gouvernements africains à intégrer la redevabilité dans le développement national ", de la 10ème tranche du Projet du compte de développement des Nations unies.

Le projet vise, entre autres défis, à relever les capacités de ces institutions dans les cinq pays pilotes notamment le Bénin, L'Egypte, le Cameroun, la Zambie et le Kenya.

Au Bénin, le projet a été lancé en avril 2017, la validation des résultats des études de cas et des recommandations a eu lieu en mars 2018 et l'évaluation par les pairs est intervenue en janvier dernier à Addis-Abeba.

Pour L’expert, la redevabilité constitue une composante essentielle d’une croissance inclusive et est importante pour mesurer la croissance, identifier les bénéficiaires et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

