Le commandant d'Africom séjourne à Ouagadougou, au Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le général Stephen Townsend, Commandant du Commandement américain pour l'Afrique (africom), est à Ouagadougou, pour rencontrer de hauts dirigeants burkinabè, afin de discuter de problèmes de sécurité communs dans la région, a annoncé mardi, l’ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso.

"Ce voyage fait partie d’une visite régionale plus vaste en Afrique de l’Ouest pour le Général Townsend", a souligné l’ambassade précisant qu’il mettra l'accent sur la coopération militaire en cours entre les États-Unis et le Burkina Faso et réaffirmera l'engagement des États-Unis à améliorer les capacités en matière de sécurité du Burkina Faso.

Les Etats-Unis soutiennent le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à travers des séances de formation.

