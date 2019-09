Un Forum recommande de développer une feuille de route stratégique pour soutenir la décentralisation en Libye

17 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 17 septembre (Infosplusgabon) - Les participants au premier Forum sur la gouvernance locale ont appelé, lundi soir à l'issue de leurs travaux, à développer une feuille de route stratégique pour soutenir la décentralisation en Libye à court et moyen terme.

Dans leurs recommandations, les participants ont, selon un communiqué du ministère libyen des Collectivités locales publié mardi, convenu de la nécessité "de redoubler d'efforts pour intégrer les résultats du Forum, y compris sur les défis, les priorités et les options politiques, et pour les combiner en vue de réussir la décentralisation dans le pays".

Intitulé "Développer une approche stratégique de la gouvernance locale en Libye", le Forum a été clôturé lundi soir à Tunis en Tunisie avec la participation de plus de 75 personnalités représentant le Conseil présidentiel, le Comité supérieur pour le transfert de compétences du ministère des Collectivités locales, des ministères du Plan, de l'Economie et de l'Industrie, des Finances, du Travail, de la Santé et un certain nombre de maires de plusieurs villes libyennes.

Des représentants de la société civile, du monde universitaire et de la communauté internationale, notamment la Banque mondiale, le PNUD, l’USAID, la Fondation allemande pour la coopération internationale, l’Union européenne, le Département du développement international du Royaume-Uni et du Royaume des Pays-Bas, ont également participé au Forum.

Le Forum, qui a débuté samedi, a été supervisé par un membre du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, président du Comité supérieur pour le transfert de compétences, Mohamed al-Ammari Zayed, et le ministre des Collectivité locales, Milad al-Taher.

Le gouvernement d'union nationale vise à travers cette rencontre à établir de véritables partenariats qui contribueront à activer la gouvernance locale et à permettre la réussite de la décentralisation en Libye.

