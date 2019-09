Football: Sénégal – Brésil, en amical le 10 octobre à Singapour

17 Septembre 2019

Dakar, Sénégal, 17 septembre (Infosplusgabon) - L’équipe nationale de football du Sénégal, finalistes de la dernière CAN en Egypte, rencontrera son homologue du Brésil, quintuple champion du monde, en match amical, le 10 octobre prochain à Singapour à 20 heures locales (12 heures à Dakar et en TU).

L’information a été officialisée tard ce lundi soir par la Confédération brésilienne de football (CBF). Trois jours après, sur les installations du même stade national de Singapour (55 000 places), la « Seleçao » brésilienne rencontrera le Nigeria.

Ce match Sénégal – Brésil était annoncé depuis quelques semaines, mais il restait à déterminer la date et le lieu. On avait notamment évoqué le Koweït pour l’accueillir. Finalement, c’est à Singapour que les vice-champions d’Afrique et premiers au classement africain de la FIFA, croiseront le Brésil dans cette grande première entre les deux formations dans cette catégorie.

En juniors, les deux équipes s’étaient croisées en demi-finale de la Coupe du monde des - 20 ans en 2015 en Nouvelle Zélande avec une nette victoire du Brésil (5 – 0).

Chez les séniors, les deux équipes avaient failli se croiser en demi-finales de la Coupe du monde 2002 en Asie. Mais les Sénégalais avaient raté le rendez-vous, battus qu’ils avaient été en quarts de finale par la Turquie qui eut donc à affronter le Brésil qui s’était imposé avant d’enlever sa cinquième couronne mondiale quelques jours plus tard face à l’Allemagne sur un doublé de Ronaldo.

