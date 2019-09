Selon l'agence des Nations unies pour l'environnement, l'ozone est sur la bonne voie pour guérir complètement

17 Septembre 2019

Nairobi, Kenya, 17 septembre (Infosplusgabon) - En l'état actuel des choses, les scientifiques prédisent que le bouclier protecteur de la planète - ou la couche d'ozone telle que nous la connaissons - sera complètement guéri dans certaines régions du monde d'ici 2030, a révélé lundi, l'agence environnementale de l'ONU (PNUE).

L'élimination progressive des utilisations contrôlées des substances appauvrissant la couche d'ozone a non seulement aidé à reconstituer la couche protectrice pour les générations futures, mais aussi à protéger la santé humaine en filtrant les rayons nocifs afin qu'ils ne parviennent pas sur Terre, a déclaré dans un communiqué le PNUE.

Ce succès est reconnu à l'occasion de la Journée mondiale de l'ozone, célébrée le 16 septembre. Cette année marque " 32 ans et la guérison ", une commémoration de l'engagement international de protéger l'ozone plus tard et le climat dans le cadre du Protocole Historique de Montréal, qui a permis l'élimination progressive de 99 pour cent des produits chimiques qui détruisent la couche d'ozone des réfrigérateurs, appareils de climatisation et autres appareils de consommation.

Le communiqué indique que depuis 2000, certaines parties de la couche d'ozone se sont rétablies à un taux de 1 à 3 % tous les dix ans, selon les dernières estimations de l'Évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone.

Selon le PNUE, "l'hémisphère nord et l'ozone des latitudes moyennes guérira complètement d'ici 2030", et l'hémisphère sud sera réparé d'ici 2050, et les régions polaires au cours de la décennie suivante.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré : "Nous devons veiller à ne pas négliger la couche d'ozone", alors que nous "concentrons à juste titre nos énergies sur la lutte contre le changement climatique", en soulignant l'importance de prévenir les menaces posées par les émissions de gaz appauvrissant la couche d'ozone.

Le PNUE a déclaré que la régénération de l'ozone a contribué à réduire les effets du changement climatique - avec environ 135 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone entre 1990 et 2010 évitées grâce à un bouclier protecteur solide.

A la fin de l'année dernière, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a signalé que la concentration mondiale de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre continue d'augmenter régulièrement, ce qui a des effets de réchauffement sur la planète et sur le processus de décomposition de la couche d'ozone.

Les effets nocifs des substances appauvrissant la couche d'ozone permettent aux rayons ultraviolets (ou UV) d'atteindre la terre, ce qui augmente les cas de cancers de la peau, de cataractes oculaires, de troubles du système immunitaire et de dommages aux terres agricoles et aux forêts.

Le protocole de Montréal est, à ce jour, le seul traité des Nations unies à avoir été adopté par tous les Etats membres, toutes les parties partageant des responsabilités concernant l'élimination progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone, le commerce contrôlé de ces substances, la communication annuelle de données et d'autres questions.

"Nous pouvons célébrer les succès ", a déclaré le PNUE, " mais nous devons tous faire pression pour conserver ces acquis, en particulier en restant vigilants et en nous attaquant à toute source illégale de substances appauvrissant la couche d'ozone à mesure qu'elle apparaît ".

Le communiqué a déclaré que, pour l'avenir, l'agence a appelé à un soutien sans réserve de l'amendement de Kigali au Protocole de Montréal, qui est entré en vigueur le 1er janvier de cette année.

L'accord vise la mise en place progressive des hydrofluorocarbures (HFC), gaz à effet de serre, qui pourraient éviter jusqu'à 0,4 degré Celsius d'augmentation des températures mondiales d'ici la fin du siècle.

