Le Président Buhari reçoit un émissaire de son homologue sud-africain

Abuja, Nigeria, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu ce lundi, M. Jeff Radebe, envoyé spécial du Président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, au palais présidentiel à Abuja, la capitale nigériane, pour s'entretenir avec lui sur les récentes attaques xénophobes contre des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud, notamment les Nigérians.

Le président nigérian a qualifié ces actes de "très malheureux", selon un communiqué officiel.

Le chef de l'exécutif nigérian a cependant promis que les relations bilatérales entre les deux pays "seront consolidées".

Le communiqué publié à la fin de cette rencontre n'a pas néanmoins mentionné la confirmation de la visite du président nigérian en Afrique du Sud, le 3 octobre 2019.

Le Président Buhari, au cours de l'entretien avec son hôte, a invoqué l'histoire et rappelé le rôle considérable joué par le Nigeria pour mettre fin au règne de la minorité blanche et l'apartheid.

Le président nigérian a rappelé qu'il était un jeune officier sous le commandement des généraux Murtala Mohammed et Olusegun Obasanjo, deux anciens chefs d'Etat militaires nigérians à différentes périodes, au milieu et vers la fin des années 1970, qui ont joué des rôles de premier plan dans la lutte contre l'Apartheid.

Le Président Buhari a en outre exprimé et transmis sa satisfaction à son homologue sud-africain" pour avoir dépêché un émissaire pour des explications par rapport aux récents incidents qui ont eu lieu en Afrique du Sud et qui ont été à l'origine des assassinats et des déplacements forcés des étrangers".

L'envoyé spécial du président sud-africain s'est excusé au nom du président sud-africain pour ce qu'il a qualifié " d'actes de criminalité et de violence" avant d'ajouter que " de tels actes ne reflètent pas nos valeurs, ni ceux de la majorité sud-africaine".

L'Afrique du Sud est partie intégrante de l'Afrique et est totalement engagée pour la paix et l'intégration du continent, a indiqué M. Radebe, avant d'informer que 10 personnes, dont deux Zimbabwéens et huit Sud-africains, auraient également perdu la vie au cours de ces attaques xénophobes.

