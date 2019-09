Soudan : L'UE finance une assistance humanitaire urgente pour venir en aide aux victimes des inondations

17 Septembre 2019

Khartoum, Soudan, 17 septembre (Infosplusgabon) - L'Union européenne (UE) a alloué 700.000 euros d'aide humanitaire, afin de fournir des secours d'urgence à des milliers de civils touchés par les récentes inondations au Soudan.

Un communiqué de presse publié dimanche par l’UE à Khartoum a indiqué que cet argent avait été fourni par l’intermédiaire de l’outil ALERT (Acute large emergency Response Tool) de l’UE, qui permet de débloquer rapidement des fonds lors de catastrophes naturelles de grande ampleur.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) utilisera ces fonds pour fournir «une aide humanitaire urgente», telle que de l'eau potable, des abris et d'autres articles essentiels aux 32.000 personnes touchées par les inondations au Darfour, dans le Kordufan et dans l'Est du Soudan.

"Les pluies torrentielles au Soudan ont causé des dégâts considérables aux habitations et aux moyens de subsistance des personnes", a déclaré Christos Stylianides, commissaire européen en charge de l'Aide humanitaire et de la Gestion des crises. «Nous exprimons notre solidarité et notre sympathie aux Soudanais face aux pertes tragiques en vies humaines. L'UE mobilise ce financement humanitaire immédiat pour fournir des produits essentiels aux milliers de survivants".

Cette réaction rapide a été possible grâce aux stocks de kits mis en place pour les situations d'urgence telles que celle actuelle.

Les pluies torrentielles des dernières semaines ont provoqué des destructions massives dans tout le Soudan, dans 16 des 17 Etats touchés.

Selon des informations citées par des agences locales, plus de 60 personnes ont perdu la vie et plus de 346.000 personnes ont été touchées. Les eaux de crue ont détruit ou endommagé plus de 69.000 maisons.

La plupart des dégâts se sont produits dans les quartiers pauvres, où les services de base tels que l'électricité et l'eau potable ont été perturbés.

Il a averti que la présence d'eau stagnante et les infrastructures d'approvisionnement en eau endommagées constituent un grave problème car elles peuvent entraîner des épidémies de maladies d'origine hydrique, telles que le choléra.

