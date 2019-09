Le Conseil présidentiel libyen dénonce la liquidation de dizaines de personnes dans une localité près de Tripoli

17 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 17 septembre (Infosplusgabon)- Le Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale a annoncé "l’assassinat et la liquidation de dizaines de personnes à plusieurs endroits de Tarhouna", appelant la communauté internationale et le Comité international des sanctions à prendre fermement position et les mesures qui s'imposent face à ces crimes horribles".

Dans un communiqué publié dimanche, le Conseil présidentiel a appelé "la Mission d'Appui des Nations unies à mener une enquête d'urgence et à œuvrer immédiatement à mettre fin à ces violations".

"Le Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national condamne avec la plus grande fermeté toute une série de crimes odieux commis par des gangs criminels contre la population de Tarhouna relevant du soi-disant opération de dignité vu que des dizaines de personnes ont été tuées et liquidées à l'aube à différents endroits de la ville", a précisé le communiqué.

Il a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées des suites de ces crimes, en promettant de ne pas laisser passer cet acte sans punition. Il a annoncé que des instructions ont été données aux organes de sécurité et d'investigation pour prendre les dispositions nécessaires en vue de poursuivre les responsables impliquées.

"Ces actes lâches et assimilables à un génocide ne sont commis que par des criminels privés de valeurs religieuses et humaines", a déclaré le Conseil dans son communiqué, dans lequel il déclarait que de tels crimes ne resteraient pas impunis".

