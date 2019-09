Tunisie: Kais Saied et Nabil Karoui vainqueurs du premier tour de l'élection présidentielle, selon des estimations préliminaires

16 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 16 septembre (Infosplusgabon) - Deux candidats inattendus ont remporté l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche en Tunisie, devançant nettement ceux qui étaient considérés comme favoris.

Selon les premières estimations des résultats du scrutin annoncées par le président de l'institut de sondage Sigma conseil, Hassen Zargouni sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, le professeur de droit constitutionnel Kais Saied, a été crédité de 19,5% des voix et le magnat des médias Nabil Karoui qui se trouve en prison, a obtenu 15,5% des voix.

Les deux candidat se s'affronteront donc au second tour qui aura lieu au plus tard le 13 octobre prochain, selon le président de l'instance électorale.

"C'est un tsunami électoral", a commenté à chaud Maya Ksouri, chroniqueuse sur Al Hiwar.

Sans carrière politique notable, Kais Saied à tendance conservatrice, a acquis à travers ses apparitions médiatiques, une notoriété de "droiture" et d'homme anti-système.

Selon les estimations préliminaires, il a bénéficié des votes favorables de 37% des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Nabil Karoui qui s'est lancé dans l'action caritative et fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille, a gagné en popularité dans les régions marginalisées de l'intérieur. Son incarcération à la veille des élections semble lui avoir attiré la sympathie des couches populaires démunies.

Lors de sa campagne électorale, Kais Saied s'est déclaré déterminé à œuvrer au respect de la primauté de la loi et de son application à tous pour lutter contre la corruption.

Il projette mettre les mécanismes juridiques nécessaires pour répondre aux attentes légitimes du peuple tunisien en matière d’emploi, de liberté et de dignité.

Il a souligné tout l’intérêt qu’il porte aux dossiers de la santé, de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la sécurité sociale et de la lutte contre la corruption.

Sur un autre plan, il a promis favoriser la décentralisation à travers la promotion du pouvoir local, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution.

Dans une lettre lue par son épouse Salwa, au quartier général de sa campagne, Nabil Karoui qui a entamé une grève de la faim en prison, qualifie "ce jour d'exceptionnel dans la démocratie et dans l'histoire du pays".

Selon lui, le vote de dimanche exprime "le désir de changement du peuple tunisien pour dire non à l'injustice, non à la pauvreté, non à la marginalisation et oui à un Etat juste".

Le même sondage place le candidat islamiste Abdelfattah Mourou en troisième position avec 11% des voix, devant le ministre de la défense démissionnaire Abdelkrim Zbidi (9,4%), puis le premier ministre sortant Youssef Chahed (7,5%).

M. Zargouni a précisé que le sondage de sortie des urnes s'est déroulé dans 775 centres de vote sur plus de 4.000 centres, selon leur poids démographique et a permis d'interroger 38.000 votants, estimant la marge d'erreur de "très faible" (2%).

Par ailleurs, l'instance électorale a annoncé que le taux de participation global à la fermeture des bureaux de vote s'est élevé à 45,02%.

