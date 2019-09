Décès dimanche de l’ancien président tchadien Lol Mahamat Choua

17 Septembre 2019

Paris, France, 17 septembre (Infosplusgabon) – L’ancien président tchadien Lol Mahamat Choua est décédé ce dimanche dans la capitale tchadienne, de suite d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches dans la capitale française.

Lol Mahamat Choua a dirigé le Tchad du 29 avril au 29 août 1979 à la tête du Gouvernement d’union nationale de Transition (GUNT) issu de la Conférence de réconciliation, tenue en mars 1979 à Kano au Nigeria, entre les différentes tendances politico-militaires qui se partageaient le Tchad en cette période.

Membre du groupe armé, le Mouvement populaire de libération du Tchad (MPLT), le président Lol a démissionné après quatre mois d’exercice, confronté qu’il était aux puissants chefs des fractions armées, entre autres Hissène Habré (son ministre d’Etat chargé de la Défense nationale) et Goukouni Weddeye (son ministre d’Etat chargé de l’Intérieur), qui convoitaient la magistrature suprême par les armes.

Lol Mahamat Choua, diplômé de l’Institut des Relations internationales de Paris, a créé, avec la libéralisation de la vie politique au Tchad en 1990, son parti politique, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) et a été le président du Conseil supérieur de Transition (CST), le Parlement de transition, candidat malheureux à la présidentielle de 1996 et député à l’Assemblée nationale.

