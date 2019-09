La Gambie va porter plainte contre le gouvernement suisse pour fraude

16 Septembre 2019

Banjul, Gambie, 16 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement gambien a annoncé qu'il déposera officiellement une plainte auprès du gouvernement suisse contre ses citoyens pour avoir frauduleusement détourné des millions de dollars appartenant au peuple gambien, selon un livre blanc publié dimanche.

Un certain nombre d'entreprises et de citoyens suisses ont été mis en accusation dans le très attendu rapport de la commission financière, publié vendredi par le gouvernement du président Adama Barrow.

Illija Reymond et Martin Kelle, deux ressortissants Suisses et proches collaborateurs de l'ex-président Yahya Jammeh, sont accusés d'avoir détourné plus de 53 millions de dollars appartenant au peuple gambien.

Les deux citoyens suisses sont associés directeurs de MGI Telecom AG (MGI), une société de Droit suisse basée à Zurich, qui était le gestionnaire exclusif de passerelles internationales en Gambie de mai 2014 à 2017, lorsque leur contrat a été résilié.

Illija Reymond et Martin Keller n'ont pas répondu à la Commission d'enquête sur la Gambie créée par le président Barrow. Ils sont recherchés pour avoir commis une fraude d’un montant de 52.837.514 de dollars US.

"Le gouvernement engagera une procédure civile devant les tribunaux suisses pour recouvrer ces sommes et déposera une plainte officielle auprès des autorités suisses contre MGI pour conduite frauduleuse", a déclaré le gouvernement gambien dans son rapport de 1.600 pages intitulé "Livre blanc".

Le gouvernement a donné 30 jours aux sieurs Reymond et Keller pour restituer aux Gambiens les sommes volées frauduleusement au risque de perdre leurs activités et leurs avoirs dans le pays.

