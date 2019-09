Les chefs d’Etat déterminés à éradiquer le terrorisme de l’espace CEDEAO

16 Septembre 2019

Cotonou, Bénin, 16 septembre (Infosplusgabon) - Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont engagés à éradiquer le terrorisme de leur espace régional, à travers l’adoption d’une déclaration contre le fléau à l’issue du sommet extraordinaire tenu samedi à Ouagadougou au Burkina Faso.

Cette session extraordinaire avait pour objet d’examiner les différentes initiatives mises en oeuvre afin de prévenir et de combattre le terrorisme, ainsi que de redéfinir les priorités, conformément à une décision prise à l’issue de la 55ème session ordinaire de la Conférence, qui s’était tenue le 29 juin 2019 à Abuja, indique le communiqué publié par l’institution.

La menace grandissante que le terrorisme fait peser sur la région rend impératif le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les Etats membres, a déploré le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, invitant les Etats membres à «mutualiser leurs ressources humaines, matérielles et en matière de renseignements, tout en veillant à équiper et former nos forces de défense et de sécurité, afin de renforcer leurs capacités opérationnelles en matière de lutte contre ce fléau en Afrique de l’Ouest”.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a pour sa part, souligné l’impact important que le terrorisme a sur les activités économiques de la région, ainsi que la peur qu’il suscite au sein des populations et a réaffirmé l’engagement de la CEDEAO à éliminer, grâce à un effort collectif le terrorisme de la région, ainsi que de réévaluer la stratégie régionale de lutte anti-terroriste.

Pour le président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou, président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la communauté: « la région doit se fixer pour objectifs de sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats membres, de préserver les institutions démocratiques régionales, ainsi que d’assurer la sécurité des citoyens et de protéger leurs biens ».

“La menace posée par les organisations terroristes et criminelles a pris une dimension stratégique parce qu’elle ne vise, ni plus ni moins, qu’à remettre en cause l’existence de nos Etats et de nos territoires, dans leur forme actuelle”, a -t-il poursuivi, indiquant que « la session extraordinaire avait été convoquée parce que le terrorisme représente une réelle menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région, pour les institutions démocratiques et pour le développement économique ».

Le sommet extraordinaire a enregistré des messages de solidarité de plusieurs pays et institutions, notamment: l’Union africaine (UA), le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), l’Algérie, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume du Maroc, les Emirats Arabes Unis, les Etats Unis d’Amérique, la France et l’Union européenne.

FIN/INFOSPLUSGABON/PPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon