Soudan : Report de la rentrée des classes dans l’Etat du Nil Bleu en raison d'une épidémie de choléra

15 Septembre 2019

Khartoum, Soudan, 15 septembre (Infosplusgabon) - Les autorités soudanaises ont reporté dimanche la rentrée scolaire dans l’Etat du Nil Bleu situé dans le Sud-Est du Soudan pour des raisons sanitaires.

Au moins quatre cas de diarrhée aqueuse aiguë ou de choléra ont été confirmés après des tests de laboratoire, a annoncé le ministère de la Santé.

Les écoles devaient ouvrir leurs classes dimanche, mais les autorités locales, ainsi que les responsables de la sécurité et les autorités sanitaires ont conclu que le moment était mal choisi pour la réouverture des écoles, compte tenu des inondations et des pluies ainsi que des problèmes de santé liés à l’environnement.

Le ministre de la Santé du Soudan, le Dr Akram El Tom, a confirmé mercredi quatre cas de choléra dans l'Etat du Nil Bleu.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et ses partenaires pour faire face aux cas de choléra dans l'Etat du Nil Bleu, au sud-est du Soudan.

Selon un rapport publié par OCHA, du 28 août au 10 septembre, le ministère fédéral de la Santé du Soudan a signalé au moins 51 cas de diarrhée aqueuse aiguë dans l'Etat du Nil Bleu, faisant au moins trois morts.

Des échantillons prélevés sur 6 patients et envoyés pour analyse au Laboratoire national de santé publique du ministère ont montré que 4 des 6 échantillons étaient positifs pour le vibrion du choléra.

«En raison de conditions sanitaires sous-optimales et du mauvais état des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement exacerbés par la pollution au niveau des sources d'eau à la suite des inondations récentes, le risque de propagation du choléra et d'autres maladies diarrhéiques est grand si aucune mesure immédiate n'est prise», a indiqué le Dr Naeema Al Gasseer, représentant de l'OMS au Soudan.

Les autorités locales ont indiqué que les écoles seraient rouvertes une fois le problème résolu et que les jours perdus seraient compensés en faisant du samedi un jour ouvrable.

Au Soudan, le samedi et le vendredi ne sont pas des jours ouvrables.

