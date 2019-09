Violents combats sur la route de l'aéroport de Tripoli

15 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 15 septembre (Infosplusgabon) - De violents combats ont éclaté dimanche sur la route de l'aéroport de Tripoli au sud de la ville, à la faveur d'une offensive lancée par les forces de l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, illustrant la persistance de l'escalade militaire depuis plus de cinq mois à la périphérie de la capitale libyenne.

"Des affrontements armés ont éclaté autour de la route de l'aéroport dans la capitale Tripoli", a annoncé un porte-parole des forces de l'opération militaire "Volcan de la colère" du Gouvernement d'union nationale, Mustapha al-Ajmi.

"Les combats armés ont lieu depuis les premières heures du dimanche sur les axes de combats de l'aéroport, les zones d'al-Ramla, al-Swani et la route de l'aéroport", a-t-il ajouté, précisant que les autres fronts près de la capitale connaissent un calme précaire.

M. al-Ajmi a expliqué que "les forces gouvernementales d'union nationale se rapprochent et cernent les forces de Haftar à Tarhouna et ont réussi à le maintenir éloigné de Ghariane (80 km, au sud-ouest de Tripoli) et sont présentes à Al-Arban et Souk al-Khamis, ce qui signifie que les forces d'union nationale ont réalisé de grandes progressions ces dernières semaines".

L'opération "Volcan de la colère" a annoncé la capture de deux soldats de l'armée de Haftar lors des affrontements d'aujourd'hui.

De son côté, la Division de l’information militaire de l’Armée nationale libyenne, a annoncé que "les unités militaires des Forces armées arabes libyennes ont fait de grands progrès sur divers axes après que toutes les unités et factions ont lancé une attaque intensive sur les positions des forces du Gouvernement d’union nationale".

La même source a précisé que, lors de son avancée, "l’Armée a été en mesure de détruire et de démolir un certain nombre de véhicules, d’armes et de matériels ainsi que la capture d’un grand nombre de combattants des forces du Gouvernement d'union nationale".

Jeudi et vendredi des raids aériens ont été menés par les deux camps contre des positions réciproques l'un contre la base aérienne d'al-Joufra (centre) occupée par l'Armée nationale libyenne et l'autre contre l'Académie de l'air à Misrata (220 km, est de Tripoli) relevant des forces gouvernementales, rappelle-t-on.

Ces frappes aériennes interviennent après quelques jours d'accalmie relative sur les fronts de combats.

Des efforts sont déployés, sur le plan politique, en vue de la reprise du processus politique interrompu depuis le 4 avril dernier date de l'offensive militaire lancée par le maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli, siège du Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale.

L'Allemagne a annoncé qu'elle a entrepris des consultations avec ses partenaires pour abriter une Conférence internationale sur la Libye prévue en Autonome prochain, conformément aux recommandations des pays du G7 et dans le cadre du plan de l'Emissaire de l'ONU en Libye.

Notons que le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a entrepris une série de rencontres avec les représentants des institutions et des segments de la société libyenne dans le cadre d'une consultation nationale destinée à adopter une vision commune sur les moyens de sortir de la guerre de Tripoli et de réaliser les aspirations des Libyens dans l'édification d'un Etat civil, démocratique fondé sur l'alternance pacifique au pouvoir.

FIN/INFOSPLUSGABON/PPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon