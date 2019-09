Libération conditionnelle d'un champion de tennis sud-africain en disgrâce

15 Septembre 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 15 septembre (Infosplusgabon) - Les autorités pénitentiaires ont confirmé dimanche avoir accordé la libération conditionnelle à un violeur et ancien champion de tennis, Bob Hewitt.

La prison de St. Albans, dans la province du Cap-Oriental, dans laquelle est incarcéré M. Hewitt depuis trois ans, a déclaré qu'il sera libéré le 23 septembre.

L’homme de 79 ans sera alors classé dans la catégorie «à risque élevé» pour le reste de sa période de libération conditionnelle qui se terminera le 19 septembre 2022.

Le sportif, né en Australie, a été reconnu coupable de viol d'enfant et d'agression sexuelle à la suite d'un procès très en vue devant la Haute Cour de Gauteng-Sud en 2015.

Il a fait l’objet d’une enquête après que ses anciennes élèves eurent affirmé qu’il les avait molestées pendant qu’il les entraînait dans les années 1970, 1980 et 1990.

L’Union sud-africaine de tennis a ouvert une enquête en 1992, mais aucune action en Justice n’a été intentée à l’encontre de M. Hewitt.

Tania Koen, une avocate, qui représentait deux des victimes, a écrit au sous-ministre de la Justice et des Services correctionnels, ainsi qu'au Comité du portefeuille de la Justice au Parlement, pour demander un réexamen urgent de la décision.

En cas d'échec, l'avocate a l'intention de déposer une demande urgente auprès de la Haute Cour.

En 1967, après avoir épousé une Sud-africaine, M. Hewitt est devenu citoyen sud-africain. Au cours d'une brillante carrière, il a remporté tous les titres en double du Grand Chelem, tant en double masculin qu’en double mixte (US Open, Wimbledon, Australian Open, French Open). Il a également joué un rôle-clé dans l'unique titre de la Coupe Davis décerné à l’Afrique du Sud en 1974. Il a remporté sept titres en simple et 65 en double. Le montant de ses gains s’élève à plus d’un million de dollars.

En novembre 2012, il a été suspendu du temple de la renommée du tennis international lorsque les accusations ont fait surface pour la première fois.

