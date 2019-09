OUAGADOUGOU : Le FILEP 2019 va abriter un Concours de Photos et de Caricatures

15 Septembre 2019

LIBREVILLE, 15 septembre (Infosplusgabon) - L’édition 2019 du Festival International de la Liberté d’Expression et de Presse (FILEP) prévue pour se tenir du 25 au 28 septembre 2019, à Ouagadougou, va abriter un Concours de Photos et de Caricatures. C’est ce que vient d’annoncer le Centre National de Presse Norbert ZONGO (CNP-NZ).

Les photographes, caricaturistes et dessinateurs de presse professionnels (travaillant dans un organe de presse ou Freelance) sont invités à concourir. Les meilleures œuvres en photo, caricature et dessin de presse seront récompensées.

Selon le communiqué de presse du CNP-NZ, « le concours comporte deux (02) catégories : la catégorie « photos de presse » et la catégorie « caricatures et dessins de presse ».

« Peuvent prendre part au concours les caricaturistes, dessinateurs de presse et photojournalistes employés dans un organe de presse en Afrique ou les Freelances collaborant régulièrement avec les organes de presse en Afrique », souligne le communiqué.

Le CNP-NZ invite à cet effet, les photographes, caricaturistes et dessinateurs de presse à proposer des œuvres sur le thème « Des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie ».

Pour la catégorie « photos de presse », chaque photojournaliste est invité à déposer trois (03) œuvres au maximum, en fichiers jpg de 24cmx30cm et en 300dpi pesant au moins 3 Mo. Pour la catégorie « caricatures et dessins de presse », chaque caricaturiste ou dessinateur de presse est invité à déposer trois (03) œuvres au maximum, en fichiers jpg de 24cmx30cm et en 300dpi.

Les dossiers de candidature devront parvenir au Centre National de Presse Norbert ZONGO, uniquement par voie électronique à l’adresse email Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. au plus tard ce dimanche 15 septembre 2019.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre National de Presse Norbert ZONGO au (+226) 25 34 41 89 ou (+226) 25 34 37 45.

