Coupe de la CAF: ZANACO (Zambie) bat RBBC (Maurice) 2-1

Belle-Vue, Maurice, 15 septembre (Infosplusgabon) – Le ZANACO FC de la Zambie a battu le Roche Bois Bolton City (RBBC) de Maurice sur un score de deux buts à un lors d’un match comptant pour le premier tour de la Coupe de la CAF, disputé dimanche, au stade Anjalay, à Belle-Vue, dans le nord de l’ile Maurice, a-t-on constaté sur place.

Le premier but de ZANACO a été marqué à la 28ème minute de la rencontre par Trusike sur penalty. Ce même attaquant zambien a réussi un 2e but pour son équipe deux minutes plus tard.

L’équipe mauricienne a obtenu un but à la 54e minute lorsque le défenseur zambien Mcoue a marqué contre son camp face à la pression des joueurs mauriciens.

La manche retour de cette rencontre sera disputée le 28 septembre 2019 à Lusaka.

