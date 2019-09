Botswana : Les jours du scrutin national déclarés fériés, chômés et payés

15 Septembre 2019

Gaborone, Botswana, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Botswana, le Dr Mokgweetsi Masisi, a déclaré que les 23, 24 et 25 octobre 2019 seront des jours fériés payés et chômés pour permettre aux Botswanais d'exercer leurs droits démocratiques et de voter pour le parti de leur choix.

Le président l’a fait savoir lors de son discours à la Nation prononcé au cours de la semaine où il a exhorté les Botswanais à voter avec sagesse pour élire leurs représentants au parlement.

Six partis politiques du Botswana, dont l’Alliance for Progressives (AP); le parti au pouvoir au Botswana, le Parti démocratique du Botswana (BDP); le Parti patriotique du Botswana (BPF), formé et soutenu par l’ancien président botswanais Ian Khama; le Mouvement botswanais pour la démocratie (BMD); le Real Alternative Party (RAP) et une coalition de nombreux autres partis différents, l’Umbrella Democratic Change (UDC), se porteront candidats à des sièges à la législature et à la présidence.

Beaucoup d'autres candidats indépendants se disputent des sièges de parlementaires et de conseillers dans tout le pays.

Cependant, beaucoup se sont ralliés au Congrès démocratique unifié (UDC) qui a promis créer plus de 10 000 emplois si elle remporte les élections.

