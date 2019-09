Tunisie : les électeurs se félicitent de l’atmosphère sereine de l’élection présidentielle

15 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 15 septembre (Infosplusgabon) - Des files d’attente se sont formées dès les premières heures de la matinée de dimanche à l’ouverture des bureaux de vote où les Tunisiens ont commencé à voter pour élire un nouveau président pour les cinq années à venir.

Cette élection présidentielle anticipée intervient à la suite du décès de l’ancien chef d’Etat Béji Caïd Essebsi à l’âge de 92 ans.

« C’est un grand événement que vit aujourd’hui la Tunisie pour permettre aux électrices et aux électeurs de décider eux-mêmes de leur avenir », a déclaré le chef du gouvernement sortant après avoir voté à la Marsa, une banlieue nord de Tunis.

Youssef Chahed, qui est candidat à la course à la présidence, s’est félicité des conditions favorables dans lesquelles se déroule le scrutin, « une atmosphère qui, selon lui, « conforte l’image rayonnante dont bénéficie la démocratie naissante tunisienne » et qui constitue « un facteur rassurant quant à l’avenir du pays ».

Le candidat du parti islamiste Ennahdha, Abdelfattah Mourou, qui a voté dans un autre bureau de la même localité, s’est dit « heureux de pouvoir jouir du droit de vote dont j’ai été privé par le passé tout comme beaucoup d’autres, et ce grâce à la révolution » qui a fait chuter l’ancien régime totalitaire.

Après salué la mémoire des martyrs de la révolution, il a appelé les Tunisiens à « préserver cet acquis qui et le garant de la continuité du processus démocratique ».

Plusieurs électrices et électeurs interrogés par la PANA à la sortie des urnes, se sont félicités du climat qui empreint cette élection présidentielle anticipée.

« Le plus important, c’est que le scrutin soit transparent et loyal et qu’il reflète le choix des votants », a déclaré Radhia Ziadi, journaliste à la retraite.

Pour Dalel Mastouri, hôtesse d’accueil, « l’essentiel dans cette consultation est qu’elle consacre le candidat le plus apte à agir pour le bien du pays ».

Mohamed Akkari, retraité, a souhaité que « tous les Tunisiens accomplissent leur devoir électoral surtout les jeunes dont l’avenir en dépend ».

Sonia Torjman, cadre bancaire, a formulé le vœu que « la situation sera meilleure après les élections » et que le futur président portera un intérêt accru aux régions marginalisées de l’intérieur qui ploient sous le joug de la pauvreté et du chômage ».

En dépit de la bonne organisation du scrutin et l’atmosphère sereine constatée dans la plupart des régions selon les échos rapportés par les médias, un incident a été signalé dans le quartier populaire de Helal, dans la périphérie de Tunis.

Selon Anis Jarboui, membre de l’instance électorale, un individu a tenté d’agresser un policier à l’aide d’un objet en dehors de l’enceinte d’un bureau de vote. Il a été aussitôt maîtrisé et arrêté par des policiers et de militaires en faction.

L’élection a été toutefois quelque assombrie par une note de tristesse avec le décès de l’épouse de l’ancien Président Béji Caïd Essebsi, Chedlia.

Sa mort a été annoncée par son fils Hafedh dans un post publié sur sa page Facebook. « Ma mère a eu un malaise samedi soir et a été transportée à l’hôpital militaire de Tunis où elle a rendu l’âme dimanche matin », a-t-il écrit.

C’est dans le même hôpital que le président défunt était décédé le 25 juillet dernier.

FIN/INFOSPLUSGABON/PPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon