Lancement au Niger d’une vaste campagne de vaccination contre la rougeole

15 Septembre 2019

Niamey, Niger, 15 septembre (Infosplusgabon) – Les autorités sanitaires nigériennes viennent de lancer la campagne nationale de vaccination contre la rougeole en vue de protéger les enfants de zéro à cinq ans contre cette terrible maladie qui fait des dizaines de morts chaque année dans le pays.

Cette campagne sera menée pendant une semaine et concerne plus de 4,2 millions d'enfants. Elle est organisée pour le rattrapage des enfants non vaccinés, conformément à l'engagement des plus hautes autorités du pays d'améliorer l'état de santé des populations.

Selon le ministre nigérien de la Santé, Idi Illiassou Mainassara, en dépit de tous les efforts consentis dans la lutte contre la maladie, on note encore la persistance des épidémies localisées de rougeole. Toutefois, il s'est dit convaincu qu'avec l'aide de la Communauté internationale et nationale, son département ministériel mettra tout en oeuvre pour parvenir à ce but d'éliminer la rougeole d'ici fin 2020.

Au Niger, la rougeole est saisonnière avec un pic en saison sèche. De 2016 à 2017, 744 cas ont été confirmés par les services de santé. Toutes les tranches d'âge ont été touchées par la maladie avec une prédominance de 51% chez les moins de cinq ans.

« En vaccinant tous les enfants de 0 à 5 ans contre la rougeole en particulier, vous contribuerez à la réduction de la mortalité et de la mobilité évitable par la vaccination », a indiqué le ministre nigérien de la santé, Dr Illiassou Mainassara, dans une allocution à l’occasion du lancement de la campagne.

« Grâce à tous les appuis de l’Etat et de ses partenaires de plus en plus d’enfants dans le monde et au Niger grandissent en meilleur santé et peuvent ainsi passer plus de temps à l’école, ce qui ouvre les portes à une vie saine et productive », a souligné le ministre de la Santé.

Dr Mainassara a remercié le gouvernement et la communauté internationale et nationale qui ne cessent d’apporter leurs contributions financières et techniques pour la réussite de toutes les actions entrant dans le cadre de l’amélioration de la santé de nos populations.

La représentante de l'UNICEF au Niger, Félicité Tchibindat, présente à la cérémonie de lancement de la campagne, a exhorté les différents acteurs (l'Etat et ses partenaires) à redoubler d'efforts tout en adoptant des stratégies pertinentes afin de lutter efficacement contre la rougeole, conformément au plan stratégique régional pour l'élimination de la maladie 2012-2020.

« La rougeole est une maladie virale grave et extrêmement contagieuse qui affecte chaque année plus de 30 millions d’enfants à travers le monde. En 1980, on estimait à 2,6 millions le nombre de décès dus à la rougeole dans le monde, mais grâce à l’intensification des activités vaccinales depuis 2005 les décès ont chuté de plus de 79% », a indiqué la représentante de l’UNICEF au Niger.

