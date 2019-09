Soutien de l’UNICEF aux écoliers béninois

15 Septembre 2019

Cotonou, Bénin, 15 septembre (Infosplusgabon) - L’Organisation des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) soutient les écoliers béninois dans le cadre de la rentrée scolaire 2019 -20120 prévue lundi, à travers la distribution de kits aux écoliers et élèves pour une valeur de 393 millions F CFA, selon un communiqué de l’institution onusienne.

Ce don qui entre dans le cadre de l’engagement de l’UNICEF en faveur d’une éducation inclusive de qualité, permettra, indique–t-on, de faciliter la rentrée scolaire aux enfants des zones démunies. L’institution a offert, au total, 74.588 kits aux enfants des classes de Cl de l’Enseignement primaire et 2936 kits aux filles des classes de 6ème de l’Enseignement secondaire.

Outre les kits individuels, l’UNICEF a également mis à la disposition des « Espaces enfance » 74 kits de matériel collectif et offert du matériel collectif aux centres du Programme de Cours accélérés. De même, précise –t-on, 23 circonscriptions scolaires et les services en charge des statistiques ont bénéficié d’ordinateurs, d’imprimantes et autres accessoires, et huit d’entre elles (circonscriptions scolaires) sont dotées de matériel roulant pour faciliter le suivi et l’encadrement pédagogique.

Outre l’UNICEF, d’autres acteurs de l’éducation notamment « EDUCO Bénin », « Plan International » et la « Fondation MTN » oeuvrent ensemble pour soutenir dans le cadre de cette rentrée, 90.000 enfants des classes de Cl, 3000 filles des collèges, 2200 enfants des 74 Espaces enfance, 1000 enfants inscrits dans les Centres du Programme de Cours accélérés, précise-t-on.

