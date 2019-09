Le président érythréen et le Premier ministre soudanais discutent du renforcement de leurs relations bilatérales

15 Septembre 2019

Khartoum, Soudan, 15 septembre (Infosplusgabon) – Le renforcement des relations bilatérales et la sécurité de la région de la Mer Rouge et de la Corne de l'Afrique ont été au centre des discussions entre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le président érythréen Isaias Afwerki samedi, a rapporté la presse dimanche à Khartoum.

M. Afewerki est arrivé samedi dans la capitale soudanaise pour une visite officielle de deux jours. Il a été reçu à son arrivée à l'aéroport par le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, et un certain nombre de ministres.

"Les deux dirigeants ont discuté des meilleurs moyens pour renforcer les relations existantes entre les deux pays voisins de manière à réaliser des intérêts communs", a déclaré le ministre des Affaires du gouvernement, Omer Monis, dans un communiqué de presse publié à l'issue de leur entretien.

Le Président Afwerki a également rencontré al-Burhan et un membre du Conseil souverain, Mohamed Hamdan Daglo 'Hemetti'. Leurs discussions ont porté sur le renforcement des relations entre Khartoum et Asmara, qui sont liés par des liens historiques, culturels et sociaux.

Dans un communiqué séparé, le Conseil souverain a déclaré que la réunion avec al-Burhan "portait sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération conjointe entre le Soudan et l'Erythrée et des questions d'intérêt mutuel, en particulier celles liées à la sécurité de la Corne de l'Afrique".

Le 14 juin, le président du conseil militaire soudanais, Abdel Fattah Burhan, s'était rendu en Érythrée et avait convenu avec Afwerki de rouvrir la frontière commune et de faciliter la circulation des nationaux après sa fermeture par le souverain soudanais déchu Omer al-Bashir un an et demi auparavant.

