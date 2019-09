La RBZ se prépare à injecter des fonds supplémentaires dans l'économie du Zimbabwe

15 Septembre 2019

Harare, Zimbabwe,15 septembre (Infosplusgabon) - Les Zimbabwéens ont salué la décision de la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) d'injecter plus de liquidités dans l'économie, en espérant que cela atténuerait la pénurie et éliminerait les primes illégales facturées sur les transactions électroniques.

Selon la ZBC, le pays a connu ces derniers temps un comportement illégal de certaines personnes, profitant de la pénurie actuelle pour accumuler et vendre des espèces moyennant des coûts élevés pouvant aller jusqu'à 50%.

Selon le rapport, des entités commerciales peu scrupuleuses facturaient également des primes illégales pour les transactions électroniques.

Les personnes qui ont parlé à ZBC News se sont félicitées de cette décision après la publication par la banque centrale vendredi de son énoncé de politique monétaire à moyen terme, affirmant qu'elle injecterait plus de liquidités dans l'économie.

En présentant la déclaration de politique générale, le gouverneur de RBZ, John Mangudya, a dissipé les craintes d'inflation après l'injection de liquidités. Il a ajouté que la banque imprimerait de la monnaie proportionnellement aux soldes en dollars zimbabwéens existants dans les banques du pays.

Environ 600 millions de dollars en espèces circulent dans l’économie, et ce chiffre est bien inférieur aux 1,5 milliard de dollars escomptés si l’on applique le critère de référence universel, compris entre 10 et 15% de la masse monétaire totale.

