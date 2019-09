RD Congo : les églises catholique et anglicane engagées à accompagner le gouvernement dans la riposte à la maladie à virus Ebola

15 Septembre 2019

Kinshasa, RD Congo, 15 septembre (Infosplusgabon) - Les églises catholique et anglicane se sont engagées à accompagner le gouvernement congolais dans la riposte à la maladie à virus Ebola (MVE), dans une déclaration à l’issue d’une table ronde œcuménique, organisée du 11 au 12 septembre 2019 à Goma, chef- lieu de la province du Nord-Kivu, indique un communiqué.

Selon ce communiqué, elles ont, à cet effet, pris l’engagement de sensibiliser les prêtres, les pasteurs, les imams et les officiers à éviter les rites religieux qui incitent la population aux pratiques facilitant la contamination au virus Ebola, à identifier les responsables religieux ayant une mauvaise conception de la MVE, afin qu’ils prennent conscience de ce fléau et de s’approprier la lutte.

Elles se sont aussi engagées à décourager par la sensibilisation toute initiative liée aux attaques des équipes de la riposte, aux personnels soignants et autres prestataires de la riposte, ainsi qu’aux structures sanitaires, avant d’exhorter les prêtres, les pasteurs, les Imams et les Officiers à sensibiliser sur la MVE.

Elles ont, dans cette même déclaration, recommandé à la coordination de la riposte d’œuvrer pour le transfert de compétences en utilisant les personnes ressources locales tenant compte des aspects culturels pour une appropriation efficace de la riposte, ainsi que de reconnaître les efforts fournis par les confessions religieuses en les impliquant dans le processus décisionnel de la riposte.

Elles ont demandé au gouvernement congolais de rendre disponibles les moyens financiers et logistiques suffisants, de renforcer les actions de sécurité des zones touchées par l’épidémie de la MVE et d’élaborer et mettre en œuvre un Plan de résilience des communautés aux épidémies en général et en particulier à celle de la MVE.

Elles ont invité les partenaires techniques et financiers de la RD Congo de tenir compte des confessions religieuses dans la répartition des allocations financières destinées à la réponse aux épidémies en général et en particulier à celle de la MVE.

Organisée sous le thème « L’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) à l’Est de la RDC, une menace pour le peuple de Dieu et un défi pour les confessions religieuses de la RDC », cette table ronde a réuni les évêques catholiques et les représentants légaux des églises protestantes de Goma afin de renforcer l’engagement communautaire dans la lutte contre la MVE.

Déclarée depuis le 1er août 2018, la maladie à virus Ebola sévit dans les provinces du Nord et Sud-Kivu ainsi qu'en Ituri.

FIN/INFOSPLUSGABON/PPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon