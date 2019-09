RD Congo : deux agents de santé parmi les nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola

15 Septembre 2019

Kinshasa, RD Congo, 15 septembre (Infosplusgabon) - Deux agents de santé figurent parmi les nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola vendredi, à Mabalako et à Mandima, faisant un total de 159, soit 5% de l’ensemble des cas confirmés et probables des agents de santé, dont 41 décès depuis la déclaration de cette pandémie en août 2018, rapporte le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de cette maladie.

Selon la source, quatorze nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola ont été notifiés vendredi au nord-est de la RDC, dont trois à Kalunguta, trois à Kyondo et un à Mabalako au Nord-Kivu, quatre à Mandima, deux à Mambasa et un à Komanda, en Ituri.

Il a également été enregistré huit nouveaux décès confirmés, dont trois décès communautaires (un à Mangurejipa, un à Komanda et un à Mandima) et cinq décès aux centres de traitement d'Ebola (CTE), dont quatre au Nord-Kivu, notamment trois à Butembo et un à Beni dans la province du Nord-Kivu, ainsi qu'un en Ituri à Komanda.

Par ailleurs, un patient a été guéri et sorti du CTE de Komanda.

Depuis la déclaration de cette épidémie d'Ebola le 1er août 2018, le cumul des cas est de 3.113, dont 3.002 confirmés et 111 probables. Au total, il y a eu 2.085 décès (1.974 confirmés et 111 probables) et 942 personnes guéries. Actuellement, 476 cas suspects sont en cours d’investigation.

Les données présentées dans ce tableau sont susceptibles de changer ultérieurement après investigations approfondies et après redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives.

Cependant, le seul vaccin utilisé dans cette épidémie est le vaccin rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck, après approbation du Comité d’Éthique dans sa décision du 20 mai 2018.

La RDC a vacciné jusqu’ici 219.59 personnes parmi lesquelles les prestataires de soin, les contacts et les contacts des contacts des malades.

Le cumul des voyageurs contrôlés (prise de température) aux points de contrôle sanitaire est, jusqu’ici, de 94.107.168.

A ce jour, 98 points d'entrée et de contrôle sanitaire ont été mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et d'éviter la propagation de l’épidémie dans les pays voisins.

FIN/INFOSPLUSGABON/PPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon