RD Congo : Robert Mugabe, une icône de la liberté africaine, selon un évêque de l’Eglise méthodiste unie

Kinshasa, RD Congo, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le modérateur du Synode national de l’ECC, l’évêque Gabriel Unda, a indiqué que l’ancien Président Robert Mugabe est une icône de la liberté africaine, un modèle de leadership dans la lutte contre la colonisation et pour l’indépendance des pays africains, au cours d’un culte d’actions de grâce organisé samedi à Kinshasa, en mémoire de Robert Mugabe, un des membres de cette église.

Pour le modérateur du Synode national de l’ECC, l’évêque Gabriel Unda, l’organisation de cet événement est un acte de compassion de la communauté méthodiste de la RDC et des chrétiens de la RDC au peuple zimbabwéen, à la suite de la disparition de cette personnalité qui fut d’un grand apport dans l’histoire de l’Eglise méthodiste unie, mais aussi dans l’histoire politique de la RDC en particulier et du continent africain en général.

Il fut particulièrement un partenaire de la RDC durant la période d’agression de la RDC, où il a agi par la mobilisation des troupes pour combattre aux côtés des forces loyalistes de la RDC.

L’évêque Gabriel Unda a profité de l’occasion pour condamner les actes xénophobes perpétrés en Afrique et qui endeuillent inutilement le continent, en lançant un appel à toutes les nations africaines à préserver l’unité et la paix dans le continent, une des causes du combat de Robert Mugabe à travers son concept multi racisme, où il prônait la cohabitation des peuples de toutes les races.

